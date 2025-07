Pongracic: "Lavoro tosto, siamo stanchi ma sempre con il sorriso. Pioli? Si vede che ha personalità"

Il difensore della Fiorentina Marin Pongracic è intervenuto al termine dell'allenamento mattutino ai microfoni ufficiali del club viola. Queste le sue parole a partire da un commento sui carichi di lavoro di questi primi giorni di ritiro: "Tanto lavoro sul campo e in palestra. Siamo un po’ stanchi, è molto impegnativo, ma ci alleniamo sempre con il sorriso. Io do sempre il 100%, per me stesso e per tutta la squadra. Vogliamo arrivare al meglio. In queste 5 settimane di ritiro stiamo mettendo benzina nelle gambe per essere al top per l'inizio della stagione".

Pongracic ha parlato poi di Pioli e in generale di tutto il gruppo squadra: "Una delle cose più importanti è avere una buona atmosfera nel gruppo. Sono tutti bravi ragazzi con tanta voglia di lavorare, non vedo l’ora che la stagione inizi per giocare. Anche per Pioli sarà un po’ più facile considerando che siamo già stati un grande gruppo l’anno scorso. Tecnicamente e tatticamente speriamo di migliorare. Si vede che il mister è molto positivo e che ha molta personalità, siamo tutti felici".

Sul lavoro di questa mattina: "È stato tosto. Abbiamo fatto un circuito in palestra, poi siamo usciti e abbiamo fatto un po’ di scatti. Infine ci siamo divisi in tra fase difensiva e fase offensiva. Gli attaccanti sono sempre un po’ più fortunati perché fanno un lavoro un po’ più interessante, si divertono di più. Gosens? Con lui mi diverto tanto ma anche con Gudmundsson scherzo molto. Ora sono arrivati due nuovi ragazzi bosniaci, Dzeko e Kospo. Sarà interessante, anche mia mamma è bosniaca".