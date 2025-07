Sohm, lo svizzero è il profilo in pole position per il centrocampo: tra domanda e offerta ballano circa 5 milioni

La Nazione oggi in edicola fa il punto della situazione riguardo al mercato della Fiorentina. Dopo le ufficialità degli arrivi di Dzeko, Fazzini e Viti, ai viola manca fondamentalmente un colpo a centrocampo. Un centrocampista dinamico che possa abbinare alla forza fisica buone qualità di palleggio. Il nome in questo momento finito in cima alla lista è quello di Simon Sohm del Parma.

Non un regista puro quindi ma un giocatore con caratteristiche ibride in modo da potersi adattare a vari sistemi di gioco. Del profilo di Sohm si era parlato nelle scorse settimane all'interno delle trattative tra i viola e i ducali per Adrian Bernabè ma poi, con lo spagnolo che ha scelto di rimanere in Emilia, la candidatura dello svizzero ha preso piede ed è diventata la più forte. Nelle prossime ore le due società cercheranno di ridurre la forbice, comunque non ampia, tra domanda e offerta. Il Parma chiede 18-20 milioni mentre la Fiorentina è disposta a mettere sul piatto non più di 13 milioni di euro. La trattativa è ben avviata e c'è la possibilità di arrivare alla fuimata bianca.