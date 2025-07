Dagli inviati Ferrari su Fazzini: "Jacopo giovane ideale per noi. Operazione rapida"

Presente presso il media center del Viola Park per introdurre la conferenza stampa di Jacopo Fazzini, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha così parlato del nuovo centrocampista viola: "Jacopo è un profilo ideale per quelle che sono le nostre volontà: è italiano, giovane, tifoso viola e gioca in Nazionale. E' un profilo di belle speranze che noi spesso andiamo a cercare. Indubbiamente con il presidente è una delle scelte che diventano prioritarie, quando diventano fattibili, quella di puntare su giovani così. Abbiamo chiuso molto alla svelta e siamo felici di averlo con noi".