DUNCAN, Senza Castro, ci pensa lui. Un martello

La Nazione, stamani in edicola, loda la prestazione di Alfred Duncan. Poco più di un'ora di gioco di altissimo livello da parte del ghanese, che al 65' è costretto da Italiano alla sostituzione per contrastare il cambio di modulo e di passo dell’Udinese. Castrovilli non c’è? Ci pensa lui. Dall'inizio della stagione lotta come un vero "martello". Per lui certo, queste occasioni, sono le migliori per dimostrare all’allenatore che l’averlo tolto dal mercato dopo la parentesi a Cagliari è stata una scelta azzeccata.