DS PALERMO, Lucca alto ma agile: tira stile Batistuta

Ogni giocatore ha un “padre calcistico” e quello di Lorenzo Lucca, il bomber rivelazione del Pisa e della Serie B (6 gol in 7 partite) accostato anche alla Fiorentina, è il ds del Palermo, Renzo Castagnini. Che lo ha portato in Sicilia, in Serie D: "Rimasi a bocca aperta - dice a Tuttosport - non avevo mai visto prima un attaccante alto 2 metri, ma allo stesso tempo dinamico, agile e abile anche nello stretto. Lucca sterza e riparte. E ha un tiro potente da fermo “alla Batistuta”. Soprattutto ha lo spirito giusto: ama allenarsi e in campo, oltre a segnare, si sbatte per aiutare i compagni, un po’ come faceva Mandzukic. Non è né Toni, né Haaland. È Lucca. Quanti gol mi aspetto in B? Dai 15 ai 20. Dipenderà dalla fortuna"