DRAGOWSKI, Ora è tutto ok: sfida con Terracciano

Spazio ai temi di campo sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio: come spiega il quotidiano, ieri Vincenzo Italiano ha fatto svolgere un allenamento allo stadio nel tardo pomeriggio: mancavano Igor, Gonzalez e Torreira, che rientrano domani avendo potuto usufruire di un paio di giorni in più, Sottil e Amrabat per l’impegno in Coppa d’Africa. Ma c’era Saponara seppur con qualche cautela in più per salvaguardare il polso che, ad una prima diagnosi del trauma subito a Verona, sembrava addirittura a rischio frattura: niente di tutto ciò e recupero quasi immediato del fantasista romagnolo. E c’era Dragowski che torna disponibile dopo tre mesi di assenza a causa dell’infortunio alla coscia destra rimediata nei minuti finali di Fiorentina-Napoli dello scorso 3 ottobre. Disponibile non vuol dire sicuramente titolare: la lunga assenza e le buone prove fornite da Terracciano hanno come minimo rimesso in discussione le gerarchie per la porta viola.

