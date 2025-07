La settimana del regista: summit con Mandragora per il rinnovo e assalto a Bernabé

La settimana che è appena iniziata sarà quella del regista, scrive il Corriere dello Sport addentrandosi nei temi di mercato che interessano la Fiorentina. L'obiettivo della società è infatti quello di consegnare a Stefano Pioli un play maker per l'inizio del ritiro (lunedì prossimo, 14 luglio) e le caratteristiche identificate corrispondono al profilo di Adrian Bernabé, talento del Parma che i viola hanno messo nel mirino da settimane. Lo spagnolo è il primo obiettivo di Pradè e Goretti che da diversi giorni sono in contatto con gli agenti del giocatore, sempre che gli emiliani accettino di trattare la sua cessione. Lui ha già aperto al trasferimento a Firenze, ma deve parlarne coi ducali che hanno fissato il prezzo del cartellino a 20 milioni di euro. Sono attesi dei contatti tra le due società per parlarne.

Sempre restando in tema centrocampo - aggiunge il quotidiano -, questa sarà la settimana che porterà ad un incontro tra il club viola e l'entourage di Rolando Mandragora per discutere dell'eventuale rinnovo. Le parti si confronteranno sulla base delle esigenze reciproche, cercando di trovare un accordo vantaggioso per tutti. Sullo sfondo, il pressing del Real Betis che si è fatto avanti nei giorni scorsi. Ma Stefano Pioli ha chiesto espressamente alla società di tenere il giocatore, su cui ripone grande stima. Vedremo se si arriverà a qualcosa di concreto, nel frattempo prosegue la corte degli spagnoli.