LA BUONA NOTIZIA, QUELLA CATTIVA E L'ATTESA PER IKONÉ

È un primo allenamento al Franchi che come previsto ha messo in allarme la Fiorentina e Vincenzo Italiano. Un primo caso di positività al Covid tra i giocatori (il cui nome però non è stato comunicato dalla società) e l'assenza di tre giocatori che previo permesso torneranno venerdì: Igor, Nico Gonzalez e Torreira che sui social si stanno infatti ancora mostrando nei relativi paesi d'origine.

In attesa di capire se nei prossimi giri di tamponi saranno rivelate altre positività al Covid, Italiano può però quantomeno già cominciare a pensare al prossimo impegno di campionato giovedì 6 contro l'Udinese, per una Befana che saprà di ritorno della Serie A. La buona notizia è che potrà farlo ritrovando Dragowski, tornato a tutti gli effetti a disposizione e pronto a riprendersi il posto che Terracciano ha occupato da inizio ottobre scorso.

Per Ikoné invece sono da valutare le condizioni dopo un piccolo problema fisico accusato appena prima di lasciare Lille e soprattutto con il fattore ambientamento tutto da scoprire: sarà in grado di essere decisivo da subito oppure avrà bisogno di tempo per conoscere un campionato molto diverso dalla Ligue 1? Tutte risposte che Italiano spera di potersi dare il più presto possibile.

Le rotative della locomotiva viola comunque hanno ripreso a funzionare e le premesse per un 2022 che riparta sulla falsa riga di come si è chiuso il 2021 ci sono tutte. Ora non resta che scoprire le prossime mosse di mercato della società e come procederà la preparazione all'Udinese.