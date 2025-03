Dragowski è il grande ex, tra ricordi ed emozione nell'affrontare il suo passato

Il grande ex della sfida di domani sera è senza dubbio Bartlomiej Dragowski, portiere polacco arrivato a Firenze nel 2016 per circa due milioni di euro direttamente dal Jagiellonia. Le difficoltà iniziali, il prestito all'Empoli e poi il ritorno in viola da protagonista con la maglia da titolare e un infortunio che lo terrà fuori dai giochi per alcuni mesi a vantaggio di Pietro Terracciano che ne prenderà il posto. Passa dunque allo Spezia e sogna la convocazione ai Mondiali in Qatar che sfuma per a causa di una lussazione alla caviglia. Infine il trasferimento in Grecia, dove adesso è un riferimento del Panathinaikos. Grande emozione per la gara di domani ma soprattutto per il ritorno al Franchi. A riportarlo è La Repubblica-Firenze.