DRAGO, Il bonus-Iachini: al Dall'Ara per il riscatto

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, CUTRONE-ACF: NOVITÀ DOPO IL WEEKEND La Fiorentina è sulle tracce dell'ex attaccante del Milan: Patrick Cutrone. Il classe '98, trasferitosi al Wolverhampton questa estate per una cifra intorno ai venti milioni di euro, non sta trovando spazio in Inghilterra e la possibilità di... La Fiorentina è sulle tracce dell'ex attaccante del Milan: Patrick Cutrone. Il classe '98, trasferitosi al Wolverhampton questa estate per una cifra intorno ai venti milioni di euro, non sta trovando spazio in Inghilterra e la possibilità di... NOTIZIE DI FV BOLOGNA ANCORA CROCEVIA DEL DESTINO VIOLA Che Bologna sia stata, in tempi recenti, crocevia delle stagioni della Fiorentina è ormai un dato di fatto. E il ruolo che riveste la sfida di lunedì al Dall’Ara sarà sulla falsa riga di quello recitato almeno due volte nell’arco degli ultimi... Che Bologna sia stata, in tempi recenti, crocevia delle stagioni della Fiorentina è ormai un dato di fatto. E il ruolo che riveste la sfida di lunedì al Dall’Ara sarà sulla falsa riga di quello recitato almeno due volte nell’arco degli ultimi... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 4 Gennaio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi