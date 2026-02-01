Serata da dimenticare per Gosens. Subisce Vergara e Gutierrez, è il peggiore in campo

Una serata difficile che porta a voti negativi e critiche quella vissuta da Robin Gosens a Napoli. Il terzino viola è stato infatti bocciato dalla maggior parte dei quotidiani questa mattina per via di una prestazione ritenuta ampiamente insufficiente nella sfida di ieri tra Napoli e Fiorentina. "Attacca male e difende peggio: l'istantanea è il faccia a faccia con Gutierrez, finta e tiro, 2-0. Lui di sale", questo il commento del Corriere dello Sport. "Non frena Vergare e si fa ipnotizzare da Gutierrez. Serattaccia", il giudizio invece di Tuttosport a cui si accoda anche La Nazione, che lo inserisce al pari di Pongracic tra i peggiori in campo: "Prima c'è Elmas poi Vergara e il tedesco sbuffa per cercare di non andare in sofferenza sulle sovrapposizioni avversarie, con risultati modesti. pigro quando non esce su Gutierrez che fa un gran gol". La Gazzetta dello Sport ha invece commentato così la prova negativa di Robin: "Poco intraprendente, perde l’uno contro uno fatale con Gutierrez sul 2-0, e doveva saperlo che andava sul sinistro…".

Le pagelle di Gosens:

La Gazzetta dello Sport, 5

Corriere Fiorentino, 5

Corriere dello Sport-Stadio, 4,5

Tuttosport, 4,5

La Nazione, 4,5

la Repubblica, 5