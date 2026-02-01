La Fiorentina non approfitta di un Napoli incerottato, Repubblica: "Squadra confusa"
"A Napoli una squadra confusa Fiorentina, un’altra sconfitta la classifica fa sempre paura", titola così questa mattina La Repubblica, che poi in merito alla sconfitta di ieri dei viola al Franchi rimarca: "Sprofondo azzurro. Contro un Napoli incerottato, pieno di problemi e con tanti giocatori indisponibili la Fiorentina non riesce ad approfittare della situazione, cede 2-1, perde la sua terza partita in una settimana e, soprattutto, rimane per un’altra giornata sicuramente in zona retrocessione.
Nella speranza che il Lecce non faccia risultato pieno contro il Torino, prossimo avversario dei viola in un ennesimo incrocio decisivo per una salvezza sempre più complicata". La sfida del Maradona, ha confermato tutti i limiti di Vanoli e di una squadra incapace di uscire dalla crisi, neppure dopo quattro risultati utili consecutivi a inizio anno che avevano illuso tutti.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati