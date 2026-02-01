Una difesa viola da horror: contro il Napoli errori sia individuali che collettivi

La situazione della Fiorentina resta estremamente complessa: dopo la sconfitta di ieri a Napoli, la terza consecutiva in una settimana considerando anche la Coppa Italia, i viola sono ancora pericolosamente invischiati in zona retrocessione e oggi guarderanno con grande apprensione a Torino-Lecce. Le cadute di Pisa e Verona hanno in parte addolcito il dodicesimo ko in campionato, ma non cambiano il quadro generale.

Al di là dei risultati, sottolinea il Corriere dello Sport, Vanoli deve intervenire con decisione sulla fase difensiva, indipendentemente dal sistema scelto, a quattro (4-3-3) o a cinque (3-4-1-2). Su entrambi i gol del Napoli sono emerse falle evidenti, sia collettive sia individuali. Le note positive però non mancano. La squadra è viva, arrivano le conferme di Fagioli e Piccoli – un palo e lo zampino sul gol di Solomon – e va segnalato anche il buon rientro di Kean dopo tre partite.