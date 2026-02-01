Caccia al centrale, c'è la pista Rugani. CorFio: "Il giocatore non è convinto"

vedi letture

Il mercato della Fiorentina è entrato in una fase di vera emergenza difensiva. Le cessioni di Viti e Pablo Marí, probabilmente affrettate considerando il ritardo nel sostituirli, hanno reso prioritaria l’esigenza di consegnare a Paolo Vanoli un nuovo difensore centrale. Le prime scelte individuate erano Radu Dragusin del Tottenham e Axel Disasi del Chelsea, ma entrambi hanno declinato le proposte arrivate da Firenze. Per Dragusin, tuttavia, un piccolo spiraglio resta ancora aperto e Fabio Paratici proverà fino all’ultimo a sfruttarlo, nella speranza che l’ex Genoa possa anche rivedere la propria posizione qualora non emergessero soluzioni migliori.

Nel frattempo, sottolinea il Corriere Fiorentino, la Fiorentina è costretta a valutare le alternative. Nella giornata di ieri i viola sono tornati a chiedere alla Juventus il prestito di Daniele Rugani, trovando una discreta disponibilità da parte del club bianconero ma uno scarso entusiasmo da parte del giocatore. Queste difficoltà nella ricerca di un centrale hanno per ora bloccato qualsiasi ipotesi di cessione di Ranieri.