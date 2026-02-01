Fiorentina, tutto su Rugani: il nodo con la Juventus è sulla formula

vedi letture

La Fiorentina è pronta a tentare l’affondo per Daniele Rugani, con l’obiettivo di rinforzare sul mercato il reparto difensivo. Stando infatti a quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra i nomi last minute, il classe 1994 della Juventus è emerso come una delle principali opzioni. Paratici e Goretti hanno avanzato una richiesta di prestito secco, ma i bianconeri preferirebbero inserire l’obbligo di riscatto per concludere l’operazione.

Il tempo stringe e la sensazione è che l’affare possa sbloccarsi solo alle condizioni della Juventus, che non sembra intenzionata a scendere a compromessi. L'interesse della Fiorentina per Rugani è noto da tempo, ma ora la vera difficoltà riguarda la formula dell’accordo.