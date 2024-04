DON BACKY, Domani come con l'Atalanta. Terracciano...

FirenzeViola.it

La Nazione oggi in edicola, in vista della sfida tra Fiorentina e Juventus, ha intervistato due tifosi, uno per squadra provenienti dal mondo dello spettacolo. Se dalla parte bianconera è stato scelto Paolo Brosio, QUI la notizia, dalla parte viola il prescelto è stato Don Backy. L'attore e cantautore toscano spiega così la sua rivalità con la Juventus: "Il livello di insopportabilità per quanto mi riguarda è sempre lo stesso. Anzi, forse si è acuito con le cessioni Vlahovic e Chiesa. Menomale però che sono soprattutto bidoni quelli che gli abbiamo rifilato".

Sulla gara di domani

"Avrei preferito incontrare la Juve in un altro momento, non dopo le fatiche di coppa. Confesso che perdere per i gol dei due ex mi darebbe fastidio. Se Italiano indovinerà la tattica giusta, come contro l'Atalanta, la Juventus non avrà scampo. Con la Dea ho visto un'aggressività che può battere chiunque.

Sulle coppe

"Vorrei vincere un trofeo, ma chi ci garantisce che alla fine metteremo qualcosa in bacheca? Ecco perché vorrei tenere vivo il percorso in Serie A"

Su Terracciano

"Pietro è il miglior portiere d'Italia. Ha solo un difetto, deve migliorare i rilanci con i piedi".