Fiorentina, ultima occasione: vincerle tutte e sperare nel sorpasso

Queste ultime tre gare di campionato rappresentano l'ultimo salvagente stagionale. Lo ribadisce questa mattina l'edizione fiorentina del quotidiano La Repubblica. Solo 9 punti contro Venezia, Bologna ed Udinese potranno dare ai gigliati la possibilità di giocare in Europa il prossimo anno, obiettivo minimo dichiarato dal club dopo l’ottavo posto dello scorso anno. Guardando i commenti sui social dei giocatori gigliati si capisce quanto la squadra ci tenesse ad andare in finale.

Tutti parlano di delusione e di morale a pezzi. Palladino, come ribadito da lui stesso in conferenza stampa, dovrà essere bravo a lavorare sulla testa dei suoi ragazzi per trasformare, come sottolineato da Gosens nel post partita, la rabbia in energia positiva. Le ultime tre giornate saranno cruciali per il destino di una stagione che adesso, quasi all'improvviso, sta prendendo la direzione sbagliata. La squadra deve rialzarsi e dare il massimo in questo finale, poi verranno tirate le conclusioni su questa paradossale stagione. Chi se lo aspettava ad autunno nel momento delle 8 vittorie consecutive.