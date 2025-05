Fiorentina Femminile ko, niente sorpasso Champions: vince la Roma di rigore

La Fiorentina Femminile si arrende in casa alla Roma, lasciandole così il terzo posto, ultimo valido per andare in Champions dove approderà dunque la squadra giallorossa per la quarta volta. Grande delusione viola che ha cercato in tutti modi di vincere (unico risultato utile a disposizione) in una gara vivace e ricca di legni (5) esponendo però il fianco alla Roma che vince 1-0 grazie solo ad un rigore trasformato da Giugliano.

Dopo la traversa di Troelsgaard al 31' del primo tempo la Roma passa in vantaggio su rigore trasformato da Giugliano al 48' per fallo di Erzen su Haavi: l'azzurra dal dischetto spiazza Friskerstrand e sigla l'1-1 che dà tranquillità alle giallorosse e sconforto alle viola (che per andare in Champions dovevano vincere). La reazione arriva comunque al 53' con la traversa colpita dalla Bredgaard con la Roma che al 65' e al 95' colpisce invece due pali con la ex Giacinti, intervallati dalla traversa di Severini che cercava il gol almeno del pari. Ma il risultato non cambia nonostante i 7 minuti di recupero davanti ad un Viola Park amareggiato.