BROSIO, Spero di incontrare i viola anche in Coppa Italia

FirenzeViola.it

Nella sua edizione odierna, in vista della gara tra Fiorentina e Juventus, La Nazione ha deciso di intervistare un tifoso per parte del mondo dello spettacolo. Partendo dalla Juventus, il tifoso scelto è Paolo Brosio che, nonostante sia piemontese, ormai vive da tanti anni in Toscana: "Ho imparato ad apprezzare i viola vivendo da svariati anni in Toscana. Non sento la rivalità come quando stavo in Piemonte, anche perché le ultime due proprietà, Della Valle e Commisso, hanno dato un'impronta più internazionale al club. Ho conosciuto gli ultras della Fiesole e Joe Barone a Campi quando sono stato con la mia associazione a spalare il fango. Barone? Mi ha salutato e mi ha detto: 'Non avrei mai pensato di abbracciare uno juventino'".

Tornando al campo

"I miei amici di Firenze me lo ripetono sempre: 'Ci avete portato via Vlahovic e Chiesa ma il Duomo resta qui'. Spero di incontrare la Fiorentina anche in finale di Coppa Italia"