Fiorentina, obbligatorio reagire nonostante il dolore: l'Europa è ancora lì

Non c'è alternativa, scrive oggi in edicola La Nazione. La Fiorentina deve rialzare la testa e continuare a combattere per concedersi l'emozione di vivere notti europee anche la prossima stagione. Il ko contro la Roma e l'amara serata di coppa contro il Betis hanno indebolito le chances viola di raggiungere l'Europa ma ancora niente è finito, ci sono tre partite in cui la Fiorentina è obbligata a fare 9 punti per continuare a sognare. Venezia, Bologna e Udinese, tre gare da preparare come la partita contro il Real Betis, con attenzione cura ad ogni dettaglio. Poi al termine della stagione si tireranno le somme.

I lagunari giocheranno alla morte per tenere le accese le proprie speranze di salvezza, Palladino dovrà essere bravo a ridare motivazione ai suoi. Il match contro gli arancioneroverdi vale doppio perché arriva in un turno pieno di scontri diretti, da Milan-Bologna di ieri sera, 2-1 per i rossoneri, a Lazio-Juventus fino ad Atalanta-Roma. Qualcuno perderà punti la Fiorentina dovrà essere brava a sfruttare al meglio l'occasione.