FirenzeViola Kean, pessimismo per Venezia: domani la decisione finale sull'attaccante viola

A due giorni dalla trasferta di Venezia, terzultimo turno di campionato, Moise Kean resta sotto osservazione da parte dello staff medico viola in vista della gara di lunedì. Oggi l’attaccante proverà a bruciare le tappe per rendersi disponibile in vista della trasferta del Penzo ma, secondo quanto trapela dal Viola Park, al momento prevale il pessimismo: Kean con ogni probabilità non sarà convocato per la prossima partita di campionato anche se la decisione finale verrà presa solo domani, al termine della rifinitura.

Al momento, appare più probabile che Kean inizi a lavorare per rendersi disponibile in vista della sfida contro il Bologna, uno scontro cruciale per le ambizioni europee della Fiorentina.