Fiorentina-Betis, scontri al Franchi: 8 feriti e rischio squalifica

L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica (Firenze), oltre ad analizzare l'andamento e il morale della squadra viola, riporta gli episodi di violenza avvenuti all'interno dello stadio Franchi tra i tifosi del Betis presenti nel settore ospiti e quelli viola in Curva Ferrovia. Nello specifico si è trattato di lanci di oggetti, seggiolini, bulloni e fumogeni in particolare, che hanno portato ad otto feriti, di cui due gravi. La gara, dopo i fatti di Siviglia, era considerata a rischio per l'ordine pubblico e la questura aveva rafforzato le misure di sicurezza. Nessun problema prima e dopo il match ma le tensioni si sono concentrate soprattutto nella ripresa della sfida. "Sono stato costretto ad andare all’ospedale perché un bullone mi aveva colpito l’occhio, fortunatamente senza grossi problemi alla vista ma con un bell’ematoma — racconta Tommaso tifoso viola ferito — mi ero avvicinato al parterre di Ferrovia per salutare degli amici quando ho sentito una botta all’occhio e ho iniziato ad avere problemi. È capitato a me ma potevano prendere dei bambini".

Alcuni tifosi viola poi, grazie ad una scala, sono riusciti ad entrare nel settore ospiti grazie per rubare uno striscione ai sostenitori andalusi. L'intervento della polizia ha evitato il contatto tra le due tifoserie. La Digos ha già avviato le indagini per scoprire i responsabili. Poi scatteranno i provvedimenti. Trattandosi di episodi avvenuti all'interno dell'impianto di gioco la Uefa potrebbe decidere di sanzionare duramente la Fiorentina. Si tratterebbe della terza sanzione dopo quella del 2023, post fatti di Praga prima della finale contro il West Ham, e quella di questa stagione dopo che i tifosi gigliati avevano tirato i fumogeni in campo a San Gallo in Svizzera.