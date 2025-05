Alla faccia della poca rivalità: i tifosi della Juve espongono lo striscione: "Grazie Betis"

I tifosi della Juventus hanno scelto di non nascondere il loro astio verso la Fiorentina. Durante la trasferta di oggi allo stadio Olimpico di Roma per la sfida contro la Lazio, il settore bianconero ha esposto uno striscione con la scritta: “Grazie Betis”.

Un chiaro riferimento alla recente eliminazione della Fiorentina in semifinale di Conference League per mano del club spagnolo, accolto con ironia e soddisfazione dai sostenitori juventini. Un gesto polemico che evidenzia come la coreografia dello stadio Franchi, diventata virale, in occasione dell'ultima sfida al Franchi tra Fiorentina e Juventus abbia ancora lasciato il segno tra i rivali storici.