Dominguez l'obiettivo preferito. Nazione: "Ma bisognerà aspettare Bernardeschi"

Dominguez l'obiettivo preferito. Nazione: "Ma bisognerà aspettare Bernardeschi"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:30Rassegna stampa
di Redazione FV

La Nazione oggi in edicola scrive che la Fiorentina resta interessata ancora a Dominguez del Bologna, per il quale ci sarà però da attendere l’ultima settimana di mercato, giorno più giorno meno. Il club rossoblù vuole essere certo del recupero di Bernardeschi dall’infortunio prima di dare il via libera all’esterno che piace al club viola.

In un’ipotetica classifica, in questo momento, resta l'argentino il preferito. Anche se nel novero dei calciatori offensivi rimangono da monitorare Samardzic, Fabbian (al Bologna piace Fazzini, che però dovrebbe rimanere a Firenze), Boga e Ngonge.