Domani la ripresa al Viola Park, per l'Atalanta Palladino potrà contare su Adli e Folorunsho

Tre giorni di riposo, weekend più lunedì, poi da domani la Fiorentina tornerà ad allenarsi al Viola Park in vista del match contro l'Atalanta in programma al Franchi domenica pomeriggio. Alla ripresa dei lavori a Bagno a Ripoli torneranno anche i nazionali, Kean, Comuzzo, Gudmundsson, Pongracic e Ndour. In vista del match contro i bergamaschi Palladino ripartirà dal 3-5-2, da Pablo Marì in difesa e da Fagioli nel ruolo di mezzala di regia. Non solo, il tecnico campano potrà contare su due giocatori recuperati al 100%, si tratta di Yacine Adli e Michael Folorunsho.