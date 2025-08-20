Domani la gara col Polissya, Tuttosport: "Pioli schiererà la formazione titolare"

Tuttosport, stamani in edicola, analizza la formazione che Stefano Pioli ha in mente per domani sera contro il Polissya. Il tecnico si affiderà a quella che al momento è il miglior undici possibile, lo stesso schierato nelle ultime amichevoli: De Gea in porta, Comuzzo, Pongracic e Ranieri in difesa, Dodo e Gosens esterni, Sohm e Fagioli in mezzo, Gudmundsson a supporto di Dzeko e Kean. Obiettivo chiudere all’andata la pratica-qualificazione per concentrarsi sul debutto in campionato domenica a Cagliari e affrontare senza pressioni il ritorno di coppa il 28 agosto al Mapei Stadium di Reggio Emilia e quindi la successiva e sempre ostica trasferta di A con il Torino.