Domani con Piccoli. Gazzetta: "Occasione pure per Comuzzo-Fagioli"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 09:48Rassegna stampa
di Redazione FV

Secondo La Gazzetta dello Sport quella di domani può essere la grande occasione per Roberto Piccoli, candidato a giocare dall’inizio per sostituire Moise Kean che ha subìto due turni di squalifica. Piccoli non ha mai giocato in una competizione europea. Se Conference vuol dire rilancio può essere una concreta possibilità per Pietro Comuzzo e per Nicolò Fagioli, due di quelli che più hanno avuto difficoltà in questo avvio di stagione. 