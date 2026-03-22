Fiorentina-Inter, macchina del tempo. La Nazione: "Chi non considererebbe il pari?"

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Sembra quasi che qualcuno abbia deciso di accendere la macchina del tempo. La Nazione attacca così il suo pezzo di approfondimento a Fiorentina-Inter di stasera, scrivendo che sembra la partita di una volta, quando una squadra arrivava allo scontro in lotta al vertice mentre l'altra sgomitava per salvarsi. Così Fiorentina-Inter diventa (e torna ad essere) quel match dove dare e ottenere il massimo può valere il doppio. Anche il triplo. Dove l’orgoglio può fare la differenza, dove l’essere irriverenti davanti a una big ha da sempre segnato una sorta di atteggiamento caratteriale di Firenze, dei fiorentini. E di conseguenza della Fiorentina.

Scrive, poi, il quotidiano locale: "Alzi la mano, infatti, chi non considererebbe il pareggio come una passo in avanti nel consolidare la classifica che vale la salvezza. Perché è di questo che stiamo parlando. Domanda: come e cosa dovrà fare la Fiorentina per approcciare la partita dalla posizione giusta? Vanoli parlando al gruppo nel ’segreto’ dello spogliatoio non sembra avere dubbi: la Fiorentina dovrà provare a pressare da subito l’Inter, rimanere ’corta’ ovvero concedere pochissimi spazi fra le linee dell’Inter, puntare sul lavoro degli esterni che dovranno mettere Kean il più possibile nella condizione di cercare la porta nerazzurra. E di segnare. Tutto vero, assolutamente. Ma la Fiorentina dovrà vivere la notte con l’Inter con una concentrazione essenziale e decisiva. Tensione e, ansia di pari passo a una ritrovata armonia psiciologica e un gioco apprezzabile: sì, Fiorentina-Inter è tornata ad essere un match che fa respirare sensazioni forti".