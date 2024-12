DODO, Fiorentina "infuriata" per la live su Twitch

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Non è piaciuta alla Fiorentina la partecipazione di Dodô a una live su Twitch, durante la quale il brasiliano ha anticipato il ritorno di Edoardo Bove al Viola Park previsto per la prossima settimana. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’uscita social del terzino ha fatto infuriare il club, che fino a quel momento aveva mantenuto un rigoroso silenzio sulla vicenda. Ieri, però, è arrivata la rivelazione, o gaffe, di Dodô in diretta su Twitch.