DIFESA, Sempre vive le piste Kjaer e Marlon

Come riportato da La Nazione Simon Kjaer, intanto, è tornato con il Milan, affidando ai social le sue sensazioni. Nessun accenno a un possibile trasferimento, coccolato con parole al miele dal tecnico Pioli. Ma l’idea di passare a una difesa a 3 dei rossoneri, di fatto toglierebbe ulteriore spazio all’uomo che ha salvato la vita ad Eriksen (a proposito, sta per firmare un triennale con in Manchester United). Al momento tutto pare congelato, anche perché congelata è la posizione di Milenkovic che sabato risponderà alla convocazione di Italiano e si aggregherà al resto della squadra. Il danese rossonero, in ogni caso, non è la sola alternativa. Resta ben saldo il canale che la Fiorentina ha aperto con lo Shakthar per Malon.