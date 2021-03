DIFESA, Il rilancio di Biraghi e un reparto da sistemare

La Nazione, stamani, discute anche dei problemi che Beppe Iachini dovrà fronteggiare nel reparto arretrato. L’imperativo è rimettere in pista Biraghi che di colpo - scrive il quotidiano - non può essere diventato inutile, dopo essere stato il primo come numero di cross fatti spiovere in mezzo all’area. Quelli addosso agli avversari non contando. Iachini ritrova il jolly Caceres, utile per ogni stagione in termini di qualità ed esperienza. Sulla linea a 5 di centrocampo potrebbe trovare nuova vitalità anche Malcuit, fortemente voluto da Prandelli. Il francese ha qualche amnesia per giocare dietro, ma qualità per fare la fascia con sufficiente disinvoltura, magari con qualcuno a coprire. Ecco tutti i tasselli che l'allenatore marchigiano deve risistemare là dietro in vista del Genoa.