"Difesa con poche certezze: è mancata la personalità", il commento di Caroppo

"Difesa con poche certezze: è mancata la personalità" è il titolo che del commento che si può legge su La Nazione del giornalista Luigi Caroppo. Di seguito un estratto: "Non è riuscito il «furto con destrezza» della serie prendi la vittoria e scappa. Nel momento in cui esperienza e maturità dovevano prevalere, nel pieno del recupero con la vittoria potenziale in cassaforte, abbiamo dato campo al Cagliari e al suo disperato arrembaggio.

Era il momento di addormentare la gara, di gestire la palla, di mostrare personalità: i problemi sarebbero rimasti, ma li avresti portati via con tre punti. [...] Pablo Marí invece non ha dato sicurezza, anzi. È proprio la difesa, titolari e riserve, che deve offrire più certezze e crescere nel modulo a tre di mister Pioli".