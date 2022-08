DIFESA, Cercasi vice-Biraghi. Terzic non convince

Dopo aver fatto il grosso sul mercato, la Fiorentina si guarda adesso intorno in cerca di occasioni: la priorità sembra quella di puntellare la rosa con un centrocampista offensivo, ma i dirigenti viola tengono gli occhi aperti anche in difesa ed in particolare sul settore sinistro. Il capitano, Cristiano Biraghi, è una garanzia, ma dietro di lui il suo sostituto, Aleksa Terzic, non convince a pieno Vincenzo Italiano. Il nazionale serbo, che dopo la partita contro la Cremonese (a cui non ha preso parte) è andato a cena coi connazionali ed il CT Stojkovic, pur essendo nel gruppo squadra che andrà al mondiale in Qatar non dà garanzie tecniche allo staff viola e così, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport- Stadio, la Fiorentina sta cercando un altro profilo per il ruolo di vice-Biraghi.