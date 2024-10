DIFESA, 5 certezze: la difesa viola è ripartita con la Lazio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere dello Sport-Stadio, nelle sue pagine d'approfondimento sulla Fiorentina, riparte dal quintetto difensivo di Palladino: De Gea, Dodo, Ranieri, Comuzzo, Gosens. Una filastrocca con la quale il tecnico sembra aver costruito le sue certezze difensive, con questo pokerissimo che si è ritrovato protagonista all'improvviso anche per lo sbandamento dei presunti titolari - Biraghi e Quarta su tutti - ma con il passare del tempo continua a dare sicurezze a Palladino. La svolta è arrivata nell'intervallo contro la Lazio, quando Palladino ha rivoltato la sua Fiorentina - e le sue idee - come un calzino, ripartendo proprio da una linea a quattro con De Gea tra i pali e Dodo, Ranieri, Comuzzo e Gosens. Da allora, la Viola ha cambiato registro e avvitato i bulloni là dietro: un solo gol preso in campionato (da Pulisic) in due partite e mezzo, 315 minuti in totale se consideriamo anche l'impegno di Conference contro i New Saints, concluso senza incassare reti. È soprattutto il tandem dei centrali, la diga made in vivaio formata da Ranieri e Comuzzo, a dare ampie garanzie, sia dal punto di vista fisico che per le letture difensive.

Domenica, contro il Lecce, Palladino sembra intenzionato a riproporre i soliti cinque. Questo anche perché una delle alternative, Marin Pongracic, sembra lontano dal rientro: se il tecnico campano darà continuità alla difesa, quella del Via del Mare sarà la terza gara consecutiva in A per il pacchetto arretrato.