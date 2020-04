DE SISTI, La Hall of Fame viola è per me il massimo

L'ex centrocampista e allenatore della Fiorentina Giancarlo De Sisti ha ricordato il suo passato a Firenze: "In riva all'Arno ho vinto lo scudetto e mi sono guadagnato un posto nella Hall of Fame, come nella Roma. Per me - dice al Corriere dello Sport - è il massimo. Proprio come a Roma, ho dato una fetta di cuore anche a Firenze, dove respiri cultura, sapere, bellezze spettacolari. Sono stato amato e sono stato bene. Inevitabilmente qualcosa di più ho a fatto a Firenze, non me ne pento".