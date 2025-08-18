De Gea e Gosens, la Fiorentina dice no agli assalti di United e Atalanta

Il quotidiano TuttoSport questa mattina in edicola fa il punto su due situazioni di mercato che la Fiorentina ha stoppato sul nascere. Si tratta dei rumors che volevano l'Atalanta pronta ad offrire 12 milioni ai viola per riportare Gosens a Bergamo e dell'idea, lanciata ieri dal tabloid britannico The Sun, del Manchester United di provare a riprendere De Gea. I Red Devils, scriveva il The Sun, volevano fare leva su una clausola "a cifre concorrenziali" inserita nel contratto firmato a fine maggio scorso del calciatore spagnolo con i viola. La risposta della Fiorentina però è stata di quelle forti, un no secco per entrambi i giocatori e una smentita riguardo all'esistenza della clausola nel contratto di De Gea. Insomma i viola hanno deciso di fare muro per due giocatori considerati fondamentali per Stefano Pioli e la dirigenza.

Intanto in attesa del via ufficiale della stagione con il preliminare di Conference League contro il Polissya e le prime due giornate di campionato contro Cagliari e Torino, i viola continuano a ricercare una punta e un vice Dodo sul mercato. Riguardo alle cessioni invece Pablo Marì potrebbe essere il primo a lasciare Firenze. Lo spagnolo piace a Sassuolo, Olympiacos e Botafogo.