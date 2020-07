Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport il terzino brasiliano Dalbert sarebbe uscito un po' acciaccato dalla sfida esterna contro l'Inter pareggiata zero a zero. Proprio per questo nella giornata di oggi l'ex Nizza svolgerà degli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio e quanto dovrà stare fuori.