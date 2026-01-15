Da Martinelli a Viti, quanti addii. RepFi: "Il prossimo è Nicolussi?"

Da Martinelli a Viti, quanti addii. RepFi: "Il prossimo è Nicolussi?"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 11:43Rassegna stampa
di Redazione FV

Questa mattina la Repubblica (ediz. Firenze) fa il punto sui giocatori in uscita dalla Fiorentina. Il prossimo a salutare sarà Mattia Viti, rientrato al Nizza e subito pronto per una nuova esperienza in Italia, ma in Serie B, con la maglia della Sampdoria. Raggiungerà il suo ex compagno, Tommaso Martinelli. Ma i due non sono gli unici ad andarsene - si legge - Infatti anche per Edin Dzeko restano vive alcune piste estere. La dirigenza viola è anche al lavoro per definire la cessione di Hans Nicolussi Caviglia, pure lui arrivato la scorsa estate, in prestito dal Venezia. Sul classe 2000 continua ad esserci, asfissiante, il pressing del Cagliari.