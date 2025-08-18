Da Beltran a Ikonè, il peso degli ingaggi degli esuberi: il punto sulle uscite

La Nazione oggi in edicola torna sul mercato in uscita della Fiorentina. I viola, più che di comprare, adesso hanno necessità di vendere alcuni giocatori in esubero che pesano per circa 10 milioni di euro netti sul monte ingaggi gigliato. In prima fila c'è Beltran che è finito ai margini del progetto tecnico di Pioli e che per il momento sta rifiutando ogni destinazione proposta, dal Flamengo (che potrebbe rifarsi sotto con un una nuova proposta) ai tre club russi Zenit, Spartak Mosca e Cska Mosca. El Vikingo sembrerebbe poter cedere solo davanti ad un'offerta da parte del River Plate che per il momento però non è andato oltre una richiesta di prestito. La Fiorentina invece vuole una cessione a titolo definitivo.

Cedendo Beltran i viola risparmierebbero 1,8 milioni l'anno, cifra di poco superiore agli stipendi di Ikonè e Brekalo (1,6) e Barak (1,5). Se per il croato non si sta muovendo niente, il francese resta un possibile obiettivo del Vasco Da Gama mentre Barak interessa a Cagliari e Verona. Ci sono poi i 400mila Euro di Infantino e i 900mila di Sabiti che portano il monte ingaggi degli esuberi a quota 7,8 milioni di Euro. Infine, difficilmente cedibile fino a gennaio a causa dell'infortunio al ginocchio, in questa lista ci sarebbe anche Kouame che percepisce uno stipendio da 1,7 milioni netti all'anno.