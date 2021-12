D'AVERSA, Il ko coi viola l'ha messo di nuovo a rischio

"Samp, D'Aversa rischia: in caso di ko è pronto Stankovic" scrive il Corriere dello Sport. Possibile avvicendamento in panchina in casa doriana, con la panchina di D'Aversa in bilico. La sconfitta contro la Fiorentina ha messo di nuovo a rischio la posizione del tecnico che potrebbe saltare in caso di nuovo ko contro la Lazio. Ci sarebbero già stati dei contatti con Dejan Stankovic, che potrebbe liberarsi dalla Stella Rossa. Il nuovo sondaggio con il serbo fa però capire che la posizione del tecnico italiano, ex Parma, non è così salda.