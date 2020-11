CUTRONE, Prandelli lo stima ma occhio al riscatto

La Nazione distribuita stamattina in edicola propone anche il punto su Patrick Cutrone. Uno dei compiti affidati al nuovo allenatore Prandelli sarà quello di capire il reale valore dell'attaccante classe '98, e se dovesse valere veramente la pena riscattarlo al termine della stagione. Sulle sue spalle pende ancora la questione dell'obbligo condizionato: 18 milioni al Wolverhampton nel caso arrivasse a 26 presenze da titolare. Allo stato attuale delle cose i gettoni nell'undici iniziale collezionati dall'ex Milan sono 12: sulla carta, perciò, non mancheranno in ogni caso le possibilità di inserirlo più di una volta. L'ex ct lo stima, ma la concorrenza non manca: partendo da Vlahovic, la cui fisicità è ritenuta più consona per il 4-2-3-1 che sta andando costruendosi, ma anche quella del possibile arrivo di Piatek a gennaio.