CUTRONE, Ora occhio al Genoa: l'affare fa comodo

Come spiega l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Genoa sta definendo la trattativa che dovrebbe portare a Genova Mariusz Stepinski, ultima stagione nel Verona, mentre alla corte dell’ex tecnico rossoblù Juric andrebbe Andrea Favilli. Insieme all’attaccante polacco all’orizzonte c’è anche la possibilità di portare a Genova, sponda rossoblù, Patrick Cutrone, il cui prestito alla Fiorentina potrebbe essere girato al Grifone. Un’operazione che in questo modo potrebbe soddisfare le necessità di entrambi i club e offrirebbe ai rossoblù un altro rinforzo di grande qualità in attacco. L'attaccante viola - che è in prestito con obbligo di riscatto sulla base di un determinato numero di presenze - dovrebbe trasferirsi a sua volta in prestito via Wolverhampton, la società che ancora possiede il suo cartellino.