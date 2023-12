CURVA FIESOLE, Il rischio squalifica adesso è alto

FirenzeViola.it

Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, per la Curva Fiesole adesso il rischio squalifica diventa alto. I continui cori di matrice razzista rivolti contro i sostenitori della Salernitana saranno analizzati dal Giudice Sportivo. Quest'ultimo dovrà valutare se annullare la sospensione scattata in occasione dell'ultimo Fiorentina-Juventus per gli insulti all'indirizzo dell'ex viola Dusan Vlahovic. Per la decisione sarà decisivo il dispositivo di martedì. In caso di ammenda la Curva Fiesole rimarrebbe chiusa nel match casalingo contro il Verona del 17 dicembre.