COSTA, Tutto sul centrale del Tolosa se Valentini slittasse

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nelle ultime settimane la Fiorentina si è concentrata soprattutto sulla difesa. Un reparto rinnovato con l'addio, dopo sette stagioni, di Nikola MIlenkovic e l'arrivo dal Lecce di Marin Pongracic. Oltre a questa "sostituzione", i viola hanno bisogno comunque di immettere un calciatore in più nel reparto arretrato visto il modulo, con la difesa a tre, scelto da Raffaele Palladino e allora continueranno a cercare il profilo adatto. Anche perché l'altro acquisto in difesa, Nicolas Valentini, a meno che i gigliati non riescano a trovare un accordo con il Boca Juniors, arriverà sulle rive dell'Arno a gennaio.

Tra i profili più seguiti, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, c'è quello di Logan Costa. Il centrale del Tolosa è un difensore dotato di buona struttura fisica molto abile in marcatura. Tra le sue caratteristiche migliori anche l'anticipo e la capacità di impostazione. Su di lui ci sono tanti club della Ligue1 e rimane l'obiettivo numero uno di Pradè e Goretti. Il difensore capoverdiano nell'ultima stagione ha disputato tra campionato e coppe 38 gare con la maglia biancoviola e ha un contratto in scadenza nel giugno del 2026. Tra le alternative piacciono Bijol dell'Udinese e Vitik dello Sparta Praga.