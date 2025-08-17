Cosa va e cosa non va nella Fiorentina. Repubblica: "Il tridente non convince"
Oggi pomeriggio contro il Viareggio ci sarà l'ultimo test della Fiorentina di Pioli in vista dell'inizio ufficiale della stagione previsto per giovedì. L'edizione di Firenze di Repubblica scrive che dall'ultima amichevole contro la Japan University il tecnico viola ha tratto diverse indicazioni tra cui una condizione atletica in crescita.
Bene anche la fase difensiva: il trio Pongracic, Comuzzo, Ranieri, più Marì, Kouadio - la vera sorpresa dell’estate — Kospo e Viti hanno recepito al meglio i nuovi dettami della difesa a tre, uguale al passato palladiniano, ma volta più all’attacco nella metà campo avversaria e meno a subire. Al di là dei gol incassati la Fiorentina ha dato sempre la sensazione di difendere senza rischiare, un dato non da poco a luglio.
Tra i "meno" invece il quotidiano mette i meccanismi del tridente Dzeko-Gudmundsson-Kean e un centrocampo che, se continuerà a essere impostato sulla coppia Sohm-Fagioli, necessiterà di maggior equilibrio nelle due fasi.
