CORVINO, Chiesa-Vlahovic? Il futuro è loro, faranno godere

Questa la seconda parte dell'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport a Pantaleo Corvino, ex direttore sportivo della Fiorentina che adesso si trova al Lecce. Di seguito le sue parole: "Bello rivederli insieme a Torino (Chiesa e Vlahovic ndr.). Il futuro è il loro, faranno godere".

In passato è mai stato vicino al Di Maria giovanissimo del Rosario Central?

"Sono sincero, no. Detto questo, un tridente Di Maria-Vlahovic-Chiesa è il top per un tecnico".

Corteggiati sono anche i suoi giocatori del Lecce. Baschirotto, Hjulmand, Strefezza...

In un periodo in cui di marcatori puri ce ne sono sempre meno, Baschirotto è un ottimo esempio. Hjulmand sta dimostrando sul campo di essere da big e gli interessamenti dei grandi club lo confermano. Strefezza? Non si trova spesso un esterno/seconda punta da 21 gol in una stagione e mezzo".