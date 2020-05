CORR.SPORT-STADIO, Iachini e i suoi 56 anni

È un giorno speciale oggi in casa Fiorentina: Beppe Iachini compie 56 anni. Il Corriere dello Sport - Stadio sfrutta la ricorrenza per fare un punto sull'allenatore viola. Iachini scalpita, è un leone in gabbia pronto a tornare anche se la salute resta sempre in primo piano. Sta passando il suo isolamento a Firenze, aspettando la possibilità di ricominciare. Ha chiamato ogni giorno i propri calciatori, si è sentito con la dirigenza e ha provato ad immaginare il futuro in parallelo con la Fiorentina. Nei giorni scorsi Commisso ha detto che se il campionato non ripartirà Iachini resterà a Firenze. Intanto non potrà essere al fianco dei suoi ragazzi al centro sportivo perché le disposizioni in merito agli allenamenti non prevedono la presenza fisica dell'allenatore. Da casa però coordinerà tutto come sempre, in attesa di conoscere il futuro suo e del calcio italiano.