CORR.SPORT-STADIO, Assalto a Piatek

La Fiorentina lavora ai fianchi di Krzysztof Piatek e dell'Hertha Berlino, perché l'attaccante polacco è uno dei profili che piace al presidente Rocco Commisso. Lo scrive il Corriere dello Sport, che riporta come il tycoon avesse già indicato Piatek lo scorso gennaio. In più sarebbe funzionale al gioco di Beppe Iachini, anche se dovrebbe ritrovare la continuità con il gol mostrata il primo anno in Italia. L'Hertha Berlino lo ha pagato 24 milioni dal Milan, ma le parole del tecnico e dell'AD del club fanno pensare che ci sia qualcosa che non va. La missione è quella di riuscire a strappare un prestito, magari con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. Nelle prossime ore si passerà dalle parole ai fatti.