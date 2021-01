CORRIERE FIORENTINO, Tentar non nuoce

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino saranno degli ottavi di coppa Italia con sorpresa: oggi pomeriggio in tribuna al Franchi per la partita contro l’Inter probabilmente, se non sarà troppo stanco per il viaggio, ci sarà anche Rocco Commisso, il cui arrivo a Firenze è previsto per questa mattina a Peretola. Il presidente della Fiorentina, dunque, torna dopo poco più di due mesi. Lo fa per seguire da vicino le operazioni di mercato, ma soprattutto per cercare di affrontare la questione stadio, in attesa di una risposta dal ministero sul restyling del Franchi. Prandelli e i suoi uomini si apprestano ad affrontare una delle candidate allo scudetto cercando di strappare il passaggio ai quarti di finale contro il Milan.