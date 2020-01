CORRIERE FIORENTINO, Pari-beffa: niente scossa

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola scrive che c'è stata "una svolta a metà" per la Fiorentina in casa del Bologna. La paura fa novanta...quattro, scrive il quotidiano, e la Fiorentina resta ancorata ad una realtà non proprio confortante. Sono due punti persi che pesano, basta guardare la classifica. Anno nuovo, allenatore nuovo ma vecchi problemi. I motivi per sorridere però ci sono: da un Federico Chiesa che sembra il fratello felice di quello visto fino a poco tempo fa, ad una squadra che sembra aver ritrovato solidità difensiva. Contro la SPAL sarà uno scontro diretto, con la speranza di avere un attaccante in più nel motore.